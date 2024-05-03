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Русская весна

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На Западе раскрыли, какой «сюрприз» Россия подготовила ВСУ

На Западе раскрыли, какой «сюрприз» Россия подготовила ВСУ

Взятие города Часов Яр позволит российским войскам наносить удары по маршрутам снабжения ВСУ, написал старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг в статье для журнала Foreign Affairs.

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