На Западе раскрыли, какой «сюрприз» Россия подготовила ВСУ

Взятие города Часов Яр позволит российским войскам наносить удары по маршрутам снабжения ВСУ, написал старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг в статье для журнала Foreign Affairs.
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