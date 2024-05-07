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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Еженедельный чарт Steam: Gray Zone Warfare обошла Counter-Strike 2, а Total War: Warhammer III заняла четы...

Еженедельный чарт Steam: Gray Zone Warfare обошла Counter-Strike 2, а Total War: Warhammer III заняла четы...

Еженедельный чарт Steam: Gray Zone Warfare обошла Counter-Strike 2, а Total War: Warhammer III заняла четыре строчки в топ-10В чарте продаж Steam большие перемены: в период с 30 апреля по 7 мая в десятке лучших появились сразу шесть товаров, отсутствовавших в ней неделей ранее.

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