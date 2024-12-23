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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы Teamfight Tactics хотят сделать её лишь “второй любимой игрой” для всех С мом...

Авторы Teamfight Tactics хотят сделать её лишь “второй любимой игрой” для всех С мом...

Авторы Teamfight Tactics хотят сделать её лишь “второй любимой игрой” для всехС момента своего запуска в 2019 году Teamfight Tactics (TFT), тактического спин-оффа League of Legends, быстро завоевала популярность и стала одной из самых успешных сетевых стратегий на ПК.

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