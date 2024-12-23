Авторы Teamfight Tactics хотят сделать её лишь “второй любимой игрой” для всех С мом...

Авторы Teamfight Tactics хотят сделать её лишь “второй любимой игрой” для всехС момента своего запуска в 2019 году Teamfight Tactics (TFT), тактического спин-оффа League of Legends, быстро завоевала популярность и стала одной из самых успешных сетевых стратегий на ПК.