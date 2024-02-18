Очередной регион запретил мигрантам работать в ряде отраслей. Рассказываем, почему это не работает

Чего то я не заметила, чтобы мигрантов стало меньше в торговле, перевозки...если что я из ХМАО.

У мигрантов проблем получить российский паспорт нет, если даже русского языка не знают, поэтому это уже не мигранты. Слава нашим чиновникам.

Светлана Коваленкова

Возникает вопрос? Давно! Что делают эти люди в Думе и Совете Федерации? У нас что нет достойных людей? Пусть учат и содержат своих родственников за границей за свои деньги, а не за наши сидя в креслах на пятой точке ничего не делая получая несоразмерные зарплаты и пользуясь всевозможными льготами! Надо чистить!