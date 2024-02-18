Стоп-мигрант Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оригинально поздравил регион с днём святого Валентина: 14 февраля он подписал указ об ограничение сфер деятельности, которую могут занимать мигранты, имеющие патент на право трудовой деятельности на территории Российской Федерации.
Очередной регион запретил мигрантам работать в ряде отраслей. Рассказываем, почему это не работает
Комментарии
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Irina A
Чего то я не заметила, чтобы мигрантов стало меньше в торговле, перевозки...если что я из ХМАО.
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4 час.
Николай Сидоров
У мигрантов проблем получить российский паспорт нет, если даже русского языка не знают, поэтому это уже не мигранты. Слава нашим чиновникам.
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28 мин.
Светлана Коваленкова
Возникает вопрос? Давно! Что делают эти люди в Думе и Совете Федерации? У нас что нет достойных людей? Пусть учат и содержат своих родственников за границей за свои деньги, а не за наши сидя в креслах на пятой точке ничего не делая получая несоразмерные зарплаты и пользуясь всевозможными льготами! Надо чистить!
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25 мин.
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