На фоне скандала из тюменской больницы уволились все сотрудники скорой помощи

Сотрудники приемного отделения и отделения скорой неотложной медицинской помощи Областной больницы №15, которая находится в Нижней Тавде (Тюменская область), в полном составе написали заявления об увольнении.
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