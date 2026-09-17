Правительство России сократит досмотр грузовиков до 10 минут

Правительство России намерено уменьшить время досмотра грузовых автомобилей на границе до 10 минут. Это планируется достигнуть через внедрение электронных систем контроля.
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