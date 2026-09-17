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Царьград

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Правительство России сократит досмотр грузовиков до 10 минут

Правительство России сократит досмотр грузовиков до 10 минут

Правительство России намерено уменьшить время досмотра грузовых автомобилей на границе до 10 минут. Это планируется достигнуть через внедрение электронных систем контроля.

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