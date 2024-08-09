«Она и не любила никогда», — таролог раскрыла чувства вдовы к Шатунову, которую обвиняют в романе с другим мужчиной

Светлана Шатунова прожила в браке с Юрием Шатуновым прекрасные годы. В семье появились два ребенка, которые стали смыслом жизни заботливого отца и мужа, а Светлана по сей день не может смириться с мыслью, что самый дорогой человек покинул этот свет.