Более чем в 15 регионах РФ в ближайшие дни прогнозируют опасные явления погоды

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Сильный ветер в ближайшие дни прогнозируется в северо-западной части европейской территории РФ, интенсивные осадки в субботу затронут некоторые области Центрального федерального округа.
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