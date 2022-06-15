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Подразделения ВС РФ организовали непрерывное материально-техническое обеспечение в полевых условиях при выполнении задач в ходе специальной военной операции

Подразделения ВС РФ организовали непрерывное материально-техническое обеспечение в полевых условиях при выполнении задач в ходе специальной военной операции

Военнослужащие МТО ЗВО организовывают бесперебойное приготовление пищи, выпечку хлеба, помывку личного состава, ремонт и заправку техники в полевых условиях.

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