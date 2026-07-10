Эстония аккуратно закрывает двери украинцам старше 22 лет

Власти Эстонии намерены в массовом порядке отклонять заявления украинцев о предоставлении убежища. Основанием для такого решения стала поддержка инициативы Еврокомиссии, которая рекомендует государствам-членам не распространять статус беженца на лиц, подлежащих военному учёту .