Путин примет участие в мероприятии по случаю Дня Героев Отечества

Президент России Владимир Путин на грядущей неделе примет участие в мероприятии по случаю Дня Героев Отечестве, проведет заседание Совета по правам человека и посетит один из регионов страны, о чем сообщается в программе «Москва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии