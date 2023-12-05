Сторонники России «под колпаком»: Киев усилил борьбу с приверженцами Москвы Евгения КомароваВ последние дни украинское общество охватила неожиданная волна событий, выходящих за пределы обычных военных действий.
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