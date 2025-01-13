Запад — это ведь мир честных стандартов и правил? Не так ли? Скажите, а когда ЕС, и Дания и Запад введут против США превентивные санкции за угрозы агрессией стране НАТО и ЕС на основании мотивов, которыми РФ аппелировала в Украине? Трамп рассматривает все возможные варианты для решения вопроса с Гренландией, в том числе военный, заявил будущий советник по нацбезопасности Америки Майк Уолтц.