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Михаил Чаплыга: Когда ЕС и Дания примут превентивные санкции против США?

Михаил Чаплыга: Когда ЕС и Дания примут превентивные санкции против США?

Запад — это ведь мир честных стандартов и правил? Не так ли? Скажите, а когда ЕС, и Дания и Запад введут против США превентивные санкции за угрозы агрессией стране НАТО и ЕС на основании мотивов, которыми РФ аппелировала в Украине? Трамп рассматривает все возможные варианты для решения вопроса с Гренландией, в том числе военный, заявил будущий советник по нацбезопасности Америки Майк Уолтц.

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