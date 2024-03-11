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СМИ: Путин нестандартно отреагировал на разворачивание войск НАТО у границы России

СМИ: Путин нестандартно отреагировал на разворачивание войск НАТО у границы России

Западные журналисты рассказали, о нестандартной реакции на разворачивание войск Североатлантического альянса у границы России.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Разворачиваются свертки, автомобили и пр. А войска РАЗВЕРТЫВАЮТСЯ. Знатоки, блин...
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