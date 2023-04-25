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Огромное количество военной техники хранится на просторах нашей страны

Огромное количество военной техники хранится на просторах нашей страны

Так уж складывается история, что Россия вынуждена находиться в постоянной боевой готовности. Особенно сегодня, когда в это неспокойное время, государство вынуждено вкладывать огромные деньги в создание и модернизацию военной техники.

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