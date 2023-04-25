Огромное количество военной техники хранится на просторах нашей страны

Так уж складывается история, что Россия вынуждена находиться в постоянной боевой готовности. Особенно сегодня, когда в это неспокойное время, государство вынуждено вкладывать огромные деньги в создание и модернизацию военной техники.
Популярные статьи
- То, что сегодня нами воспринимается, как отходы человеческой жизнедеятельности, в старину было ценным ресурсом
- Решение СССР вступить в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в 1954 году стало решающим моментом в истории международного сотрудничества
- Время перед Великой Отечественной войны ознаменовалось сильнейшей кадровой чисткой в военных кругах
Свежие комментарии