В Мангистау начали выявлять лиц без документов и с неопределенным гражданством

Планом совместных мероприятий между Комитетом миграционной службы МВД РК и управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев с 1 июля до 31 декабря текущего года на территории Мангистауской области проводится вторая широкомасштабная кампания, направленная на выявление лиц без документов и лиц с неопределенным гражданством.