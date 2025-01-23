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Рубио сообщил, что поддержка Израиля является приоритетной задачей Трампа

Рубио сообщил, что поддержка Израиля является приоритетной задачей Трампа

Поддержка Израиля является приоритетной задачей администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил новый госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается на сайте Госдепартамента США.

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