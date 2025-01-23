Рубио сообщил, что поддержка Израиля является приоритетной задачей Трампа

Поддержка Израиля является приоритетной задачей администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил новый госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается на сайте Госдепартамента США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии