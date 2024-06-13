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test mazurok

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⚡ На земельных участках участников спецоперации в Сакском районе проводят электричество Крымские энергетики завершили строительство энергообъектов для технологического присоединения земельных наделов участников СВО и их семей в Лесновском и Молочненском сельских поселениях, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» «Специалисты установили три трансформаторные подстанции общей мощностью 6 МВА, проложили свыше 5 км воздушных и кабельных линий электропередачи 10 кВ», - говорится в сообщении.

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