⚡ На земельных участках участников спецоперации в Сакском районе проводят электричество Крымские энергетики завершили строительство энергообъектов для технологического присоединения земельных наделов участников СВО и их семей в Лесновском и Молочненском сельских поселениях, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» «Специалисты установили три трансформаторные подстанции общей мощностью 6 МВА, проложили свыше 5 км воздушных и кабельных линий электропередачи 10 кВ», - говорится в сообщении.