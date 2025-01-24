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Царьград

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ВСУ устроили массированный налёт: За ночь над Россией сбили 121 дрон

ВСУ устроили массированный налёт: За ночь над Россией сбили 121 дрон

Минобороны сообщило о самой крупной атаке БПЛА с начала годаСегодняшней ночью была зафиксирована одна из самых масштабных атак ВСУ.

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