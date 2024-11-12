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Вывешивая зеленое белье на окна, протестуют активисты Юбилейного микрорайона Краснодара против возведения храма

Вывешивая зеленое белье на окна, протестуют активисты Юбилейного микрорайона Краснодара против возведения храма

Вывешивая зеленое белье на окна, протестуют активисты Юбилейного микрорайона Краснодара против возведения храма В Юбилейном микрорайоне активисты придумали свой способ протеста против застройки зеленой зоны.

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