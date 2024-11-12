Вывешивая зеленое белье на окна, протестуют активисты Юбилейного микрорайона Краснодара против возведения храма В Юбилейном микрорайоне активисты придумали свой способ протеста против застройки зеленой зоны.
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