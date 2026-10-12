В ЦСКА высказались о возвращении российских клубов в еврокубки: «Поначалу нас наверняка ждут болезненные оплеухи»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев предположил, что ждет российские футбольные клубы после возвращения в еврокубки.
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