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Силуанов: бюджет РФ не получит прямых доходов от продажи солярки в США

Силуанов: бюджет РФ не получит прямых доходов от продажи солярки в США

Российский бюджет не получит прямых поступлений от экспорта дизельного топлива, однако выручка компаний будет учитываться в их финансовых результатах и, соответственно, облагаться налогами.

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