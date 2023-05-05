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Актриса Дрю Бэрримор отказалась вести кинопремию MTV из-за забастовки сценаристов

Актриса Дрю Бэрримор отказалась вести кинопремию MTV из-за забастовки сценаристов

Американская актриса, режиссер и модель Дрю Бэрримор не будет вести кинопремию MTV. Причиной ее отказа от участия в церемонии стала забастовка сценаристов.

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