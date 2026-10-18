Анатолий Ковган попал в число тех, кого в Шаолине сначала ставят на самую простую работу. Пока ему не разрешили читать шаолиньские книги и подходить к основам боевых искусств, он подметал полы, потом мыл кастрюли, а затем готовил еду для монастырской кухни.