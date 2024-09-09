Челябинский бизнес-омбудсмен готовит конференцию по актуальным рискам и ключевым факторам сохранения бизнеса

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров провел заседание рабочей группы по организации конференции «Актуальные риски и ключевые факторы сохранения бизнеса».
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