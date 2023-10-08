Василиса Володина в гороскопе на 9 октября 2023 года прогнозирует некоторым знакам зодиака день перемен и энергетического спада Ella BramsПредставителям многих знаков зодиака Василиса Володина прогнозирует удачный день 9 октября 2023 года в плане деловой активности и взаимоотношений с любимым человеком.
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