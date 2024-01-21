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Новости Тамбова

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Тамбовчане всё реже снимают с карты наличные

Тамбовчане всё реже снимают с карты наличные

В Тамбовской области только одна из 15 операций по банковским картам приходится на снятие наличных. Всего за 9 месяцев прошлого года в регионе с использованием платёжных карт совершено почти 142 млн операций на сумму 199,4 млрд рублей.

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