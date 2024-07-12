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Зеленский поступил хуже, чем "отец бойни". Экс-советник Кучмы о предательстве: "Нехило, да?"

Зеленский поступил хуже, чем "отец бойни". Экс-советник Кучмы о предательстве: "Нехило, да?"

Владимир Зеленский поступил подло и предал всех украинцев, когда после бойни просто сбежал в США. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

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Комментарии
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GS
Grigorij Smoljakov
А что ещё ждать от жида
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