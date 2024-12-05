Лидер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц вновь напомнил о том, что власти державы не станут позволять Вооружённым силам киевского режима применять переданное ранее вооружение против расположенных в глубине Российской Федерации целей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии