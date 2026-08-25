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МОСИНФОРМ

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В Москве начали выпускать навигационные табло, на которых изображение видно под любым углом

В Москве начали выпускать навигационные табло, на которых изображение видно под любым углом

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» открыл производство двусторонних информационных табло нового поколения, которые можно использовать для навигации в городе, об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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