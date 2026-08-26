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Царьград

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Новак объяснил, как государство регулирует цены на дизельное топливо

Новак объяснил, как государство регулирует цены на дизельное топливо

Спрос на дизельное топливо в России в высокий сезон растет на 20-30%. Регулирование цен осуществляется государством, они остаются ниже мировых, но продолжают расти из-за увеличения логистических расходов и ремонтов НПЗ.

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