Новак объяснил, как государство регулирует цены на дизельное топливо

Спрос на дизельное топливо в России в высокий сезон растет на 20-30%. Регулирование цен осуществляется государством, они остаются ниже мировых, но продолжают расти из-за увеличения логистических расходов и ремонтов НПЗ.
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