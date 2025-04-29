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Пошаговая инструкция, как сделать гранатовый маникюр, который выглядит дорого

Пошаговая инструкция, как сделать гранатовый маникюр, который выглядит дорого

Пошаговая инструкция, как сделать гранатовый маникюр, который выглядит дорого Алёна ЮрьеваВ мире нейл-арта постоянно появляются новые тренды, но некоторые из них заслуженно получают статус «вечной классики».

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