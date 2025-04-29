Пошаговая инструкция, как сделать гранатовый маникюр, который выглядит дорого Алёна ЮрьеваВ мире нейл-арта постоянно появляются новые тренды, но некоторые из них заслуженно получают статус «вечной классики».
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