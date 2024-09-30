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Корабли РФ и КНР применили противолодочное и противовоздушное оружие на учениях

Корабли РФ и КНР применили противолодочное и противовоздушное оружие на учениях

Скриншот видео В Охотском море совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и китайских ВМС в ходе военно-морского учения РФ и КНР "Бэйбу/Взаимодействие-2024" отработал задачи по противовоздушной и противолодочной обороне с практическим использованием оружия.

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