Корабли РФ и КНР применили противолодочное и противовоздушное оружие на учениях

Скриншот видео В Охотском море совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и китайских ВМС в ходе военно-морского учения РФ и КНР "Бэйбу/Взаимодействие-2024" отработал задачи по противовоздушной и противолодочной обороне с практическим использованием оружия.