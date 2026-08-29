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Царьград

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МВД зафиксировало аварию с бензовозом в Мясниковском районе

МВД зафиксировало аварию с бензовозом в Мясниковском районе

В Мясниковском районе Ростовской области на 12 км трассы произошла авария с бензовозом. В субботу ситуацию прокомментировало ГУМВД России по региону.

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