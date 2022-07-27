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Рафинья Диас: «Хочу взять с «Барсой» все трофеи – ЛЧ, Ла Лигу, кубки, КЧМ. Стараюсь дарить фанатам много радости»

Новичок «Барселоны» Рафинья Диас заявил, что хочет взять все трофеи с клубом. – Как вы представляете себе дебют на «Камп Ноу»? – Победы, победы, забитые мячи, если получится.

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