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Школьник задушил девочку проводом от зарядки в Чебоксарах

Школьник задушил девочку проводом от зарядки в Чебоксарах

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В чебоксарской квартире обнаружили тело 15-летней девочки. Как стало известно РЕН ТВ 2 августа, ее убил мальчик-сверстник.

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