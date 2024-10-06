Гимнастка Валерия Запашная сломала обе руки во время выступления в цирке

Выполняла трюк, не удержалась и упала с шестиметровой высоты Инцидент произошел в Кемеровском цирке на шоу «Тигры на земле и в воздухе», видео которого опубликовал генеральный директор Большого Московского государственного цирка, народный артист Эдгар Запашный.
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