Гимнастка Валерия Запашная сломала обе руки во время выступления в цирке

Выполняла трюк, не удержалась и упала с шестиметровой высоты Инцидент произошел в Кемеровском цирке на шоу «Тигры на земле и в воздухе», видео которого опубликовал генеральный директор Большого Московского государственного цирка, народный артист Эдгар Запашный.