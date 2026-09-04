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Царьград

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Полиция задержала группу за мошенничество в 60 млн рублей в СВО

Полиция задержала группу за мошенничество в 60 млн рублей в СВО

В Алтайском крае полиция задержала 13 членов группы, обманом женивших мужчин, отправлявших их в зону СВО и присваивавших выплаты.

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