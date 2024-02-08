Новый Porsche Taycan – 952 «лошади» набирают «сотню» за 2,4 секунды

Обновленный электрокар оснащается АКБ, способными заряжаться быстрее, чем у предыдущей версии. Немного изменился экстерьер, машина имеет несколько режимов езды, среди которых наиболее «резвый» Sport Chrono.
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