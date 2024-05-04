Цыгане заблокировали военкомат в украинском Виноградове

На Украине в Закарпатской области группа цыган заблокировала военкомат после того, как сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования - аналог военкомата) попытались мобилизовать местного жителя, сообщает местное издание «Страна».
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