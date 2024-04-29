В Омске задержали мужчину, подорвавшего банкомат в Амурском поселке. Ему грозит до 10 лет колонии. Мужчина заявил, что деньги ему были нужны, чтобы погасить долги его бывшей жены.
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В Омске задержали мужчину, подорвавшего банкомат в Амурском поселке. Ему грозит до 10 лет колонии. Мужчина заявил, что деньги ему были нужны, чтобы погасить долги его бывшей жены.