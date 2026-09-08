Страшная правда о «Дороге жизни»: сколько грузов реально доезжало до блокадного Ленинграда

«Дорога жизни» — одно из самых сакральных понятий в истории Великой Отечественной войны. Для одних — символ несгибаемого мужества ленинградцев.
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