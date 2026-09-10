9 бытовых привычек из других стран, которые выглядят нетипично, но добавляют уюта на ура

Мы привыкли считать уют чем-то универсальным: мягкий плед, тёплый свет, любимая кружка чая. Но стоит взглянуть на повседневную жизнь других стран — и оказывается, что у каждой культуры есть свои, иногда немного неожиданные способы сделать домашнюю атмосферу по-настоящему душевной.