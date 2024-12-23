Раскрыто происхождение космических кентавров

Ученые из Университета Центральной Флориды, Национального центра научных исследований Франции и Института астрофизики Канарских островов впервые детально исследовали состав транснептуновых объектов (ТНО) и кентавров (кометоподобных астероидов), раскрыв молекулярные закономерности их происхождения и эволюции.
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