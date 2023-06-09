Российские ученые раскрыли технологию производства древнейшего в мире красителя

Сотрудники Центра египтологических исследований РАН при поддержке государственной корпорации «Ростех» отыскали древнейший царский ремесленный комплекс, расположенный в окрестностях археологического памятника Ком-Туман недалеко от Каира в Египте.
Сотрудники Центра египтологических исследований РАН при поддержке государственной корпорации «Ростех» отыскали древнейший царский ремесленный комплекс, расположенный в окрестностях археологического памятника Ком-Туман недалеко от Каира в Египте.
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