Прагматичный реализм или квасной патриотизм

Термин «квасной патриотизм» родился ещё в царской России. Его возникновение свидетельствовало о наличии у наших предков изрядного чувства самоиронии, благодаря каковому они, в отличие от большинства наших европейских и азиатских соседей, не скатывались в национальное чванство.
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