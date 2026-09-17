Ой, ну этих гостей - кучу посуды мыть, срач кругом. И это они ещё не пришли.

Гренландия и Куба предлагают сразу перейти к подписанию соглашения о взаимопонимании победы США над ними.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Искусство коммент...
- Искусство коммент...
- ЕБ Собака резко брос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым