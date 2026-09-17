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РЖАКА

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Ой, ну этих гостей - кучу посуды мыть, срач кругом. И это они ещё не пришли.

Ой, ну этих гостей - кучу посуды мыть, срач кругом. И это они ещё не пришли.

Гренландия и Куба предлагают сразу перейти к подписанию соглашения о взаимопонимании победы США над ними.

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