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Ротенберг поздравил Овечкина с 41-летием: «Саша остается патриотом российского хоккея, помнит о стране. Спасибо за дружбу, за работу и за все, что ты делаешь для хоккея и наших детей»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с днем рождения.

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