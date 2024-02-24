Австралия ужесточила санкции против РФ

Власти Австралии опубликовали новый санкционный список в отношении России. Туда попали члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, главы нескольких российских регионов, артисты, руководители учреждений и ведомств, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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