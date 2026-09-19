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Курские новости

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Хинштейн проверил капремонт пострадавшего от ВСУ жилья в Железногорске

Хинштейн проверил капремонт пострадавшего от ВСУ жилья в Железногорске

В результате атак ВСУ в Железногорске пострадали 37 квартир, власти ждут окончательной экспертизы состояния дома до 21 сентября.

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